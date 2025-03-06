中菲行營收／2月21.38億元 年增率34.3%

中菲行（5609）2月自結營收21.38億元，年增率34.3%，其中空運營收13億元，占整體集團營業額61%，年增率40.8%，海運營業額7.1億元，占整體集團營業額33.5%，年增率26.3%；另外，合同物流營業額1.17億元，占整體集團營業額5.5%，較去年同期增加19.7%。

中菲行累計前兩個月營收為44.36億元，年增27%，其中空運營業額27.11億元，占整體集團營收61.1%，年增29.6%，海運營業額14.82億元，占整體集團營收33.4%，年增25.1%，合同物流營業額2.4億元，占整體集團營收5.5%，年增率12.8%。

中菲行營業表現卓越，營業額持續成長，歸功於超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

2月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品需求保持穩定，亞洲地區市場仍然繁忙，運費保持穩定，但是中國大陸電子商務和轉運的運輸量，因為美國關稅政策而有所放緩，運價因而下降。2月海運市場，亞洲地區市場因為中國加一政策的供應鏈移轉，需求穩定因而運價維持平穩，美國及歐洲的貨運需求則出現下降的趨勢，美國對中國大陸進口產品加徵關稅的不確定因素，造成市場混亂，導致運費下降。

面對混亂的市場，3月2 - 5日於美國加州長堤舉辦的跨太平洋及全球集裝箱航運與物流社群的頂尖會議 S&P Global TPM25，邀請了中菲行執行長施振昇先生 發表演講，討論主題為「從亞洲角度看川普關稅、外包及全球產業發展」，探討了亞洲供應鏈格局的變化，以及實際貨物所有人在不斷變化的貿易環境中需要做好的準備，獲得與會者好評，同時中菲行因為能夠洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化，提升生產力及優化服務效率，即便市場混亂，仍然可以為客戶解決問題及創造效益，因而獲得客戶大幅肯定，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，中菲行憑藉超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。