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和勤營收／2月1.58億元 高毛利新產品第2季量產、上半年維持成長動能

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

高端精密沖壓大廠和勤（1586）公布2月合併營收1.58億元，月減15.5%、年減9.8%，主要因為中國大陸春節假期較長，2月工作天數少，營收不及上月；目前處於新舊產品交替期間的影響，累計前二月合併營收3.45億元、年減17.9%。

和勤預期3月將回復正常出貨水準，第2季起新產品陸續出貨，上半年營收可望回到成長軌道。和勤2月份兩大業務營收分別為車用零件1.20億元，占比76.15%；硬碟機構件（VCM Plate）0.36億元，占比22.80%。

和勤指出，受車市銷售競爭影響，部分燃油車舊產品出貨減少，新產品則配合客戶時程在第2季陸續出貨，新舊產品交替影響車用零件第1季營收表現；硬碟（HDD）零件在AI伺服器需求下，出貨穩定成長。

和勤車用零件新產品鎖定量產規模的平台件，包括第2季進入量產的商用車（重卡）新項目、國際車廠平台件等。

另外，還有下半年將放量的紡織器械零件、下半年量產的中國大陸電動車大廠座椅零件與新能源車渦輪增壓器零件等。上述新產品均為高毛利率產品，營收與獲利貢獻將更為顯著，強化公司業績成長動能。

營收 硬碟

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