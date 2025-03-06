世紀元月獲利年增185%、EPS 3.72元

世紀（5314）因近期多次達公布注意交易資訊標準，櫃買中心要求故公告自結獲利， 元月營收為1.34億元，年增率185%，稅後純益為5500萬元，年增率53%，每股稅後純益為3.72元。世紀民生董事長張祐銘看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機。

世紀民生董事長張祐銘看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機；考量到股價已達到千元，6日收盤時股價為982元，漲幅達9.4%，股東臨時會已通過將進行一拆二十的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為0.5元。

元月受惠於年節商機，在保健品的部分銷售繳出亮麗成績單，目前旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品，且世紀民生隨著不斷強化品牌市場滲透率，透過直播平台和電視頻道、電視廣告和會員通路的積極布局，成功拓展電商、實體零售與數位銷售模式，結合強勁的直播銷售動能與精準的廣告投放策略，打造高效的全通路行銷布局，持續提升品牌競爭力，推動整體業績穩健成長。

2024年全年營收達6.44億元、年增659.47％，五大事業體營收比重分別為，保健食品銷售37.11％、智能機器事業0.16％、建材與工程收入 19.62％、餐飲收入6.33％、服飾與廣告收入36.78％；張祐銘表示，其中，保健食品的業績比重明顯自年初的11％進一步拉高，目前也希望當營收占比突破50%後分割上市。

另外，世紀民生在無人機產業瞄準美國等各國開始禁用中國大陸廠商的人機產品外溢商機，這是一個取代市場，像美國有許多農用無人機等，這個部分都是世紀民生想要搶攻的市場，目前無人機的營收占比仍低，在模型機型全部推出後，今年有望取得美國地區民用無人機訂單，開始進入量產後，營收、獲利推升的幅度就會加大。

不僅如此，世紀民生在自有品牌 「朝和生醫」憑藉獨家專利外泌體技術 EOB686，為台灣第一家成功打造「吃的外泌體」產品的公司，主打日常美膚呵護的食品級外泌體「雪之肌覓」在各大通路火力全開銷售下；世紀民生為滿足消費者需求，同時擴大市場範疇，將聚焦於外泌體技術的應用，推出「外泌體葉黃素」與「外泌體益生菌」，結合現有的明星產品，打造完整的外泌體輔助健康食品系列。