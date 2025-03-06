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光焱科技掛牌蜜月行情衝上378元 中籤一張賺逾15萬

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
光焱科技董事長柯歷亞（左6），總經理廖華賢（左5）率領經營團隊風光掛牌。圖／公司提供
光焱科技董事長柯歷亞（左6），總經理廖華賢（左5）率領經營團隊風光掛牌。圖／公司提供

光電晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）６日以承銷價220元正式上櫃掛牌交易。今日掛牌蜜月行情衝上378元，換算中籤一張賺逾15萬。

光焱科技發言人廖清霖表示，為應對不斷變化的市場需求，公司透過技術整合與成本優化，顯著降低客戶的檢測成本，同時提升自身獲利能力。此外，透過設立海外據點並提供即時技術支援，光焱科技能夠縮短交期、提高產品可靠性，並建立與客戶之間的長期合作關係。

光焱科技進一步指出，公司正積極投資於PIC光電子晶片、LiDAR、矽光子與CIS等關鍵技術領域，以提升市場佔有率。此外，同步透過研發新產品、擴大產能與深化國際市場布局，滿足快速增長的市場需求。

法人表示，根據SEMI國際半導體產業協會的預測，2030年全球矽光子半導體市場規模將達78.6億美元，年複合成長率（CAGR）高達25.7%。GII的報告亦指出，PIC市場將從2023年的102億美元增長至2031年的987億美元，CAGR達29.2%，成長趨勢為相關設備製造商帶來無限商機。

光電 半導體 晶片

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