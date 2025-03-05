世豐公開收購凱撒衛約達9,873張 共砸約5.04億元拿下13.6%股權

世豐（2065）2月7日宣布，自今年2月10日至3月5日止公開收購凱撒衛（1817）普通股，3月5日世豐公告已收購凱撒衛9,873,784股、約9,873.784張，占凱撒衛已發行股份總數72,600,000股、7.26萬張之13.6%。

據世豐公告，公開收購期間，已參與應賣凱撒衛浴股份有限公司之普通股股份為9,873,784股，實際成交數量為9,873,784股，已發行股份總數72,600,000股、7.26萬張之13.6%，已成就公開收購條件，將在次一營業日起第5個營業日(含)以內(即2025年03月12日(含)前)支付價金予應賣人。

以世豐每股現金收購價51元、已收購約9,873.784張計算，總收購金額約近5.04億元。

世豐表示，本次公開收購所定之最低收購數量為凱撒衛浴股份有限公司普通股3,630,000股、3,630張，已成就公開收購條件。