順達非IT業績比重 喊衝

順達（3211）昨（5）日舉行法說會，展望後市，總經理張崇興指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組（BBU）事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。

順達去年營運成長主要來自BBU業務。張崇興指出，非IT業務包含BBU、儲能系統（ESS）及輕型電動載具，去年營收比重約10%至15%，主要貢獻是BBU成長，預期今年仍將維持此趨勢，看好今年非IT業務營收比重衝上30%至40%。

法人預估，順達今年BBU業務營收有機會衝上30億元。由於非IT業務利潤較高，將帶動今年整體毛利率、淨利率提升。

IT業務仍受市場價格競爭影響，順達預計今年IT類營收將下滑，整體來看，順達預計2025年營收力拚持平，但在BBU業務強勁增長下，有利產品組合進一步優化。

順達去年歸屬於母公司業主淨利為26.73億元、年增239.21%，每股純益17.59元，擬配現金股利12.5元。順達亦公布2月營收為8.7億元，月增31.72%、年減14.65%；累計今年前二月營收15.3億元、年減30.73%。