聽新聞
0:00 / 0:00

順達非IT業績比重 喊衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

順達（3211）昨（5）日舉行法說會，展望後市，總經理張崇興指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組（BBU）事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。

順達去年營運成長主要來自BBU業務。張崇興指出，非IT業務包含BBU、儲能系統（ESS）及輕型電動載具，去年營收比重約10%至15%，主要貢獻是BBU成長，預期今年仍將維持此趨勢，看好今年非IT業務營收比重衝上30%至40%。

法人預估，順達今年BBU業務營收有機會衝上30億元。由於非IT業務利潤較高，將帶動今年整體毛利率、淨利率提升。

IT業務仍受市場價格競爭影響，順達預計今年IT類營收將下滑，整體來看，順達預計2025年營收力拚持平，但在BBU業務強勁增長下，有利產品組合進一步優化。

順達去年歸屬於母公司業主淨利為26.73億元、年增239.21%，每股純益17.59元，擬配現金股利12.5元。順達亦公布2月營收為8.7億元，月增31.72%、年減14.65%；累計今年前二月營收15.3億元、年減30.73%。

毛利率 營收

延伸閱讀

BBU變輝達AI伺服器標配？電池模組廠順達：沒看到 但需求向上

全民權證／順達 兩檔閃金光

西勝上月營收增62%

就市論勢／能源、汽車、BBU 有潛力

相關新聞

三地能源2024年EPS 0.14元 年增55.6％

三地能源（6946)今日公布2024年全年合併營收達9.79億元，年增80.4％，毛利率為33.1％，歸屬母公司稅後純益...

家登2024年下半年配息5.1元

家登（3680）昨（5）日公布2024年歸屬於母公司業主稅後淨利11.68億元，年增29%，每股純益（EPS）為12.3...

大綜2024年EPS 11.94元 股利6.2元

系統整合商大綜（3147）受惠伺服器業務需求旺，昨（5）日公布去年第4季、2024全年獲利同創新高，全年稅後純益4.66...

優群2024年EPS 11.25元 配8.8元

連接器廠優群（3217）昨（5）日公布2024年稅後純益10.13億元，年增38.9%，創史新高，每股純益11.25元，...

六角2024年EPS 4.79元 王座4.55元

六角（2732）昨（5）日董事會通過去年財報，全年稅後純益2.19億元，年減25.2%，每股純益（EPS）4.79元。王...

大江液態包 第2季擴產

大江（8436）品牌長陳嬿娟昨（5）日表示，GLP-1配方1月下旬已取得台灣專利，累積全球已有10家客戶、16個產品上市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。