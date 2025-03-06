聽新聞
0:00 / 0:00
元太喊話 2025年轉大人
元太（8069）董事長李政昊昨（5）日表示，2025年是「轉大人」的一年，也是大尺寸彩色電子紙元年，看好電子紙彩色化帶動各項產品需求成長，將推升今年營運呈逐季成長走勢。今年資本支出估在50億至60億元之間。
元太昨天舉行法說會，李政昊表示，受惠於電子紙彩色化浪潮，看好元太的電子標籤（ESL），以及彩色電子書閱讀器和彩色電子筆記本需求強勁，帶動今年電子紙出貨均將持續成長。
元太去年全年合併營收321.63億元，年增18.6%，為近13年新高。稅後純益88.67億元，年增13.5%，每股純益7.75元。董事會通過擬配發現金股利5元，配息率65%。
元太今年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，正式邁向大尺寸電子紙市場的里程碑。元太專注於小尺寸顯示器的研發與製造，如今投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰，包括新型大尺寸顯示器的品質規範、大面積生產標準，以及市場拓展策略等。李政昊形容，今年是元太轉骨（轉大人）的一年。他不擔心需求面，元太要挑戰的是新產品、新規格的良率。
在中尺寸電子紙方面，將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。同時透過持續優化成本結構，提升電子紙產品的市場競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言