元太喊話 2025年轉大人

元太（8069）董事長李政昊昨（5）日表示，2025年是「轉大人」的一年，也是大尺寸彩色電子紙元年，看好電子紙彩色化帶動各項產品需求成長，將推升今年營運呈逐季成長走勢。今年資本支出估在50億至60億元之間。

元太昨天舉行法說會，李政昊表示，受惠於電子紙彩色化浪潮，看好元太的電子標籤（ESL），以及彩色電子書閱讀器和彩色電子筆記本需求強勁，帶動今年電子紙出貨均將持續成長。

元太去年全年合併營收321.63億元，年增18.6%，為近13年新高。稅後純益88.67億元，年增13.5%，每股純益7.75元。董事會通過擬配發現金股利5元，配息率65%。

元太今年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，正式邁向大尺寸電子紙市場的里程碑。元太專注於小尺寸顯示器的研發與製造，如今投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰，包括新型大尺寸顯示器的品質規範、大面積生產標準，以及市場拓展策略等。李政昊形容，今年是元太轉骨（轉大人）的一年。他不擔心需求面，元太要挑戰的是新產品、新規格的良率。

在中尺寸電子紙方面，將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。同時透過持續優化成本結構，提升電子紙產品的市場競爭力。