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三地能源2024年EPS 0.14元 年增55.6％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三地能源總經理廖佑晟。圖／三地能源提供
三地能源總經理廖佑晟。圖／三地能源提供

三地能源（6946)今日公布2024年全年合併營收達9.79億元，年增80.4％，毛利率為33.1％，歸屬母公司稅後純益4547萬元，年增54.8％，每股純益(EPS)達0.14元，年增55.6％，2024年營收、獲利皆繳出歷年新高記錄。

三地能源為全方位再生能源整合服務商，2024年太陽能光電、EV充電服務、儲能、電動巴士業務營收比重分別為90.16％、5.40％、3.03％與1.33％，其中，公司仍積極擴大太陽能光電業務規模，旗下太陽能光電開發總裝置量達378MW，受惠台南、屏東地區漁電共生太陽能光電案場上線併網，推升2024年太陽能光電發電量達131MW，未來規劃每年至少新增50MW發電量體，持續朝向1GW建置目標推進。

不僅如此，在EV充電服務業務方面同步締造新里程碑，旗下「特爾電力」近年完善全台充電站站點佈局，採取「都會社區型站點」導向擴點策略，在商場、超商、旅遊景點及車廠等場域插旗，滿足車主每個用電時刻的需求，2024年全台站點數已達78站，其中涵蓋2024年佈建六個「超級快充旗艦站」，持續提升特爾電力於全台EV充電市場佔有率。

展望未來營運，三地能源看好旗下太陽能光電、EV充電、電巴銷售及綠電銷售等業務保持向上成長，一方面，積極推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，持續朝向1GW建置目標推進，由於三地能源已完善佈建自有EPC工程團隊，未來可隨旗下光電案場建置規劃，增加EPC工程收入認列，增添營運新動能，另一方面，三地能源旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」積極跨足綠電銷售市場，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務，有望帶動未來營運良好前景。

光電 再生能源 太陽能 營收 綠電

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