世豐完成凱撒衛股份收購 購得13.6%股權

世豐（2065）5日公告該公司公開收購凱撒衛股份期間屆滿，總共購得9,873餘萬股，占凱撒衛總股本的13.6%。世豐指出，公開收購完成後，期以雙方能有進一步交流合作。

據了解，世豐是於2月7日公告將公開收購凱撒衛浴二成普通股股票，公開收購期間為2月10日到3月5日為止，收購價格為51元。

世豐螺絲表示，收購股權主要係基於財務性投資之考量，以認列合理之投資收益並可增加收購公司的長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。

而公開收購期限屆滿，世豐公告總共購得9,873餘萬股，占凱撒衛（1817）總股本的13.6%。

世豐並指出，凱撒衛公司為台灣上市公司，是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與該公司所屬產業領域相同。

本公司公開收購完成後，期以雙方能有進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升雙方之股東權益及綜效。