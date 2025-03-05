普鴻營收／2月0.55億元、年月雙增 大搶金融資安商機

資服廠商普鴻（6590）5日公布2月合併營收達0.55億元，月增18.3%、年增15.6%，繳年月雙增的佳績，合併前2個月營收達1.01億元，年增5.2%，優於市場預期，而今年適逢普鴻成立以來的第25年，經營團隊同時也透露將盛大慶祝，而普鴻日前公布將於3月20日進行113年下半年股息除息交易，並在4月18日發放股利，每股將配發現金2.8元、股票1.5元。

普鴻不僅是國內金融業主要配合的資訊服務商，也是銀行端專屬的金融資訊服務產品供應業者，其業務範圍聚焦在金融支付、財金票交等專業領域，包括ATM領錢、跨行匯款在內，這些常見的金融服務背後，有超過五成的基礎系統都來自普鴻，而它的產品不僅打入台灣銀行、國泰世華等國內銀行，包括國際金融機構ING、美國銀行，甚至是中央銀行等都是它的客戶。

事實上，隨著資訊爆炸的時代來臨，各銀行核心系統數位轉型也成當務之急，普鴻與子公司捷智商訊分別在支付應用、資安領域，以及監理科技方面，合力取得超過五成的市占，而團隊也透過併購信浦資訊、台網科技，以及投資取得第三方支付領域業者財宏20％股權等方式，間接取得國內多家知名銀行的訂單，如今旗下客戶已超過50家，並且有九成是國內主要銀行業者。

全球金融機構受到數位轉型浪潮的影響，已不斷朝全球化方向邁進，而普鴻董事長林群國認為，數位轉型時很重要的一點，「不能只看接下來三年的轉型，而是要把未來20年的維運策略都納入考量」，選擇對的資服廠商非常重要，需要找到雙方能長期合作、穩定支援維運作業、且能全天候不間斷提供在地服務的廠商，否則面對轉型時，銀行業的系統恐成為「孤兒」，對後續營運將造成很大的麻煩。