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六角財報／去年 EPS 4.79元 全年現金股利大方配發5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）5日董事會通過去年財報，2024年合併營收40.14億元，年減2％，稅後純益2.19億元，年減25.22%，EPS 4.79元。董事會並通過下半年度盈餘分配案，擬提盈餘分配之現金股利每股2.5元，加計上半年度配發現金股利2.5元，全年合計將配發5元現金股利，以全年EPS 4.79元為計算基準，超額配息率104％。

六角表示，2024年因全球通膨致消費力下行，加上海外手搖茶飲產業競爭激烈，大環境充滿挑戰，然台灣餐飲產業需求仍持續熱絡，帶動集團旗下餐飲品牌台灣地區業績皆有成長，惟旗下品牌升級與布局美國市場的費用，使獲利表現下滑。

雖全年合併營收未達規模經濟，但六角致力於營業成本控制得宜，去年平均毛利率51.19％，較2023年增加2.5個百分點。且為維持六角海外既有市場占有率，並擴張美國、歐洲與南美洲等新興市場，六角積極進行「Chatime日出茶太」品牌再造，致力優化品牌影響力、行銷創新力與產品競爭力。

六角在全球布局63個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，並創造品牌的營運最佳化，「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，已陸續在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等重要市場落地執行，去年前五大市場之首印尼業績已率先回溫，以期既有市場藉由品牌優化提升業績表現。

今年六角並併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，以期創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市，預計今年3月業績將併入六角合併營收，為公司增添新的營收成長動能。

「Chatime日出茶太」2025年持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時，美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市；並將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國華東烘培市場，計畫今年上半年於中國杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，集團營運動能多箭齊發，展望正向。

營收 美國

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