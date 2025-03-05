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辣椒營收／新手遊發威 2月4,400萬元、年增817%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商辣椒（4946）5日公告2月營收4,400萬元，月增48.5%、年增817.4%，累計前二月營收7,283萬元，年增1077%，成長主因來自新手遊《大航海時代：傳說》獲市場青睞，推升營收大幅成長。

據悉，《大航海時代：傳說》在今年元月上市當天不到12小時業績就突破百萬元，且單日最高業績來道200萬元，顯見頗受市場青睞，並持續挹注1、2月營收成長，公司預期上市一個月內業績貢獻將達5,000萬元，將是今年首季業績成長的關鍵動能。

據悉，《大航海時代：傳說》是日商光榮特庫摩授權開發的手遊，由辣椒取得代理權，該遊戲先前在PC端就是由辣椒營運，至今營運已邁入第16年，因此手遊版本上市後，辣椒對於遊戲內容以及行銷操作相當上手。

展望未來，辣椒董事長鄧潤澤曾透露，集團旗下碩辣椒自行開發的《純潔的魔法少女》開發進度已達八成，預計下半年在台港澳市場上市，同時也已積極尋找東南亞、日本等代理商，若能將產品銷售出去，將進一步挹注辣椒營運成長。

辣椒近年來營運載浮載沉，歷經多年磨劍後，新手遊在市場上一鳴驚人，不僅讓基本面出現翻轉，同時後續也還有新產品等著上市，顯示出該公司在物色新遊戲的眼光仍有一定的水準。

此外，辣椒目前也跨足IP咖啡店經營，先前首家店面已與人氣IP《第五人格》合作，吸引不少粉絲前往消費，目前咖啡店單月營收貢獻約200至300萬元，第二家預計7月在永康街展店，未來則會往中南部展店，藉此打造多元布局。

營收

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