新普財報／去年賺近3個股本 下半年發放11.4元現金股利
電池模組龍頭新普（6121）5日公布去年財報，歸屬於母公司業主淨利53.42億元、年減約5%，每股純益（EPS）為28.88元，賺進3個股本。此外，新普董事會今日決議股利政策，2024下半年發放11.4元，加計上半年的9.1元，合計2024年每股發放20.5元。
新普公布2024年財報，全年營收800.31億元、年減5.63%，歸屬於母公司業主淨利53.42億元、年減5.78%，每股純益為28.88元，低於前一年度的30.67元。
此外，新普董事會今日決議股利政策，2024下半年發放11.4元，加計上半年的9.1元，合計2024年每股發放20.5元，低於前一年度的20.8元水準。新普將於5月29日舉行股東會。
新普今日亦公布今年2月營收為60.52億元，月增5.02%、年增19.4%；累計新普今年前兩個月營收達118.14億元、年增2.04%。
而在子公司AES-KY（6781）方面，今年2月營收為11.89億元，月增13.02%、年增62.17%；累計AES今年前兩個月營收達22.4億元、年增45.34%。
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