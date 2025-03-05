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統一中控2024年全年盈利達到18.49億元 年增率10.9%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一中控（0220.HK）5日公布2024年全年營運成績單，全年盈利達到18.49億元，年增率10.9%，營收、獲利皆創新高。統一（1216）持有統一中控72.8%股權，2024年可以認列的獲利將跟著同步成長。

統一中控2024年全年營收為人民幣303.31億元，較去年上升6.1%，集團毛利率為32.5%，較去年上升2.0個百分點，未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為人民幣36.2億元，較去年上升5.7%，全年盈利達到18.49億元，年增率10.9%，每股盈利人民幣42.81分。

展望2025年，中國大陸政府將以「大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求」做為首要工作任務，中國大陸經濟有望進一步增強內需驅動，並保持穩定增長。隨著政策持續支持，更有利於推動消費復甦態勢向好。

在新的經濟格局下，本集團將持續穩固各個市場的基礎建設及組織能力，強化營運系統建設及人力資源的培育，為消費者提供具有安全、品質和創新的產品，並創造應有的經濟價值，追求「持續成功」與「永遠進步」，持續為所有股東創造更佳的投資效益

展望2025年，茶飲料事業將繼續順應消費趨勢與健康趨勢，不斷完善優化產品矩陣，提升品牌流行度，進一步拓展消費人群，以實現可持續的高質量發展。

消費

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