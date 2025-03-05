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大綜財報／去年第4季、全年獲利同締新猷 全年每股大賺11.94元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

系統整合商大綜（3147）5日公告去年財報，去年第4季、全年獲利同創新高，全年稅後純益達4.66億元，年增超過六成，每股大賺11.94元。董事會並決議每股配發現金股利5元及股票股利1.2元，合計6.2元股利，其中配息金額與前一年度水準相當。

大綜去年第4季合併營收16.01億元，季增14.93%，年增40.9%；毛利率15%，季增2.02個百分點，年減0.3個百分點；營益率8.92%，季增3.52個百分點，年增1.01個百分點；稅後純益2.57億元，季增3.36倍，年增2.15倍，每股純益6.57元。

大綜去年合併營收49.73億元，年增24.67%；毛利率15.61%，年減2.07個百分點；營益率7.06%，年減1.19個百分點；稅後純益年增61.87%。

大綜受惠AI伺服器業務進入高速成長期，去年第3季起AI伺服器業務需求大增，加上大啖台積電（2330）擴廠訂單，AI營收比重逐步提升，第4季本業獲利再升溫，業外則受惠出售高雄辦公室土地及其建物收益挹注，處分利益約1.1億元，貢獻每股純益超過3元。

大綜受惠AI應用及新一代資料中心建置需求火熱，加上ESG、SAP代理及綠色能源與儲能管理等業務多引擎齊發，法人看好今年營收將成長上看兩成。

AI 營收

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