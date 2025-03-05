六角2024年每股純益4.79元 現金股利配發5元

國內知名餐飲業者六角（2732）公布2024全年合併營收40.14億元，營業利益2.29億元與稅後淨利2.19億元，每股稅後盈餘（EPS）4.79元。

因營業成本控制得宜，2024全年平均毛利率51.19％，較2023年增加2.5個百分點，惟提升旗下品牌、行銷與產品競爭力加上耕耘美國市場的費用認列，得營業利益率5.71％與稅後淨利率5.45％。

展望2025年，「Chatime日出茶太」專注提升既有市場同店業績表現，並加速美國、歐洲與南美洲等新市場展店，亦進行「春上布丁蛋糕」品牌輸出至中國華東烘培市場，加上併購「翰林茶館」，為公司2025年營運增添成長動能。

六角2024全年合併營收新台幣40.14億元，較2023年僅略減2％，係全球通膨致消費力下行，加上海外手搖茶飲產業競爭激烈，然台灣餐飲產業需求仍持續熱絡，帶動集團旗下餐飲品牌台灣地區業績皆有成長所致，惟旗下品牌升級與布局美國市場的費用，得營業利益2.29億元與稅後淨利2.19億元，每股稅後盈餘（EPS）4.79元。

雖全年合併營收未達規模經濟，但六角致力於營業成本控制得宜，得2024全年平均毛利率51.19％，較2023年增加2.5個百分點。且為維持六角海外既有市場占有率，並擴張美國、歐洲與南美洲等新興市場，六角積極進行「Chatime日出茶太」品牌再造，致力優化品牌影響力、行銷創新力與產品競爭力，加上耕耘美國市場的費用認列，與新台幣升值致匯兌損失影響，使2024年營業利益率5.71％與稅後淨利率5.45％。

六角在全球布局63個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，並創造品牌的營運最佳化，「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，已陸續在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等重要市場落地執行，去年前五大市場之首印尼業績已率先回溫，以期既有市場藉由品牌優化提升業績表現。

六角表示，公司肩負營運成果分享給股東責任，董事會通過2024下半年度盈餘分配案，擬提盈餘分配之現金股利每股2.5元，加計上半年度配發現金股利2.5元，全年合計將配發5元現金股利，以全年EPS 4.79元為計算基準，超額配息率104％。

今年伊始，六角併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，以期創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市，預計今年三月業績將併入六角合併營收，為公司增添新的營收成長動能。

2025年，「Chatime日出茶太」持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時，美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市；更將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國華東烘培市場，計畫今年上半年於中國杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，六角集團營運動能多箭齊發，展望正向。