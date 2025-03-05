王座財報／去年EPS 4.55元 每股擬配息4.5元、殖利率6.5%

王座（2751）5日公告去年財報，營收13.9億元，年增率11％，因台灣展店、旗下品牌拓展美國市場費用與認列初次上櫃前公開銷售發行新股的交易成本，使營業利益0.78億元、稅後淨利0.81億元，年減30.14%，每股稅後盈餘4.55元。

王座董事會亦通過去年度盈餘分配案，將配發現金股利每股4.5元，股息配發率達99％；以5日收盤參考價69.6元計，現金殖利率逾6.5％。

王座憑藉授權代理品牌與再授權模式，挾直營、授權與加盟等多型態營運，受益去年台灣觀光餐飲產業需求穩健，逐步擴張台灣市場版圖，將品牌隨著大型購物中心進駐插旗展店，是去年營收再創歷史新高原因，其中，品牌「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」與「段純貞」合計占去年整體營收約八成，加上「橋村炸雞」全台五家直營門市與「大阪王將」業績挹注，並適度調整品牌布局策略，與常態性新品加入及優化菜單品項，進而擴大消費者生態池，因營業成本控制得宜，去年毛利率49%，再創歷史新高。

展望今年，王座表示，合計旗下五大品牌台灣市場展店將8-10家，並逐步進行新展店業務，於提升同店銷售額與新展店業績貢獻下，進而強化公司營運體質；海外市場則以再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務，且以美國和香港地區為主，目前「段純貞」8家、「京都勝牛」2家，共計10家，預計今年海外展店後的總家數將達12家，並發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，加上併購策略等布局，以維持營運穩健成長。