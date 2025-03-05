聯寶營收／2月3,327萬元、年增35% 寫歷年同期第三高

磁性元件大廠聯寶（6821）5日公布2025年2月合併營收達3,327萬元，較去年同期2,454萬元成長35.57％，寫下歷年同期第三高。累計2025年1至2月合併營收8,461萬元，年增9.13％。

聯寶指出，2月營收成長主要因素，是受惠歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案訂單持續出貨，加上網通市場復甦，擴大PoE電源變壓器產品備貨力道，挹注2月磁性元件業務銷售明顯年增35.74％。

另一方面，無線充電ODM業務訂單出貨保持穩健，並持續優化無線充電業務接單策略，有助於提升整體市場競爭力，在兩大業務銷售同步成長挹注下，聯寶2月合併營收寫下歷年同期第三高成績。

聯寶指出，觀察網通產業庫存回復健康水位，隨著AI應用需求漸顯，除多國政府推動5G與網通基礎建設升級及新市場需求浮現等，帶動Wi-Fi 7、5G FWA相關應用磁性元件產品放量，為擴大磁性元件業務接單動能，佈局未來技術應用商機，聯寶將於3月16日至3月20日在美國應用電力電子會議（Applied Power Electronics Conference 2025）展示高效創新的磁性元件解決方案。

聯寶說明，展示產品包括涵蓋人形機器人、AI伺服器、BBU、UPS等應用技術的相關磁性元件，提供客戶產品輕量化、高效能、高可靠度、優異散熱效果，以部署未來無線寬頻網路升級、新市場應用商機。

看待2025年第1季，聯寶持審慎樂觀看法，預期磁性元件業務訂單需求熱略，整體接單力道保持成長態勢，有助於創造營運保持良好成長動能，聯寶仍強化磁性元件業務接單，並投入高功率（大瓦特數）、輕薄短小、提升產品效能與創新應用等研發資源。