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家登去年營收和獲利同創新高 每股賺12.32元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。記者簡永祥／攝影
家登董事長邱銘乾。記者簡永祥／攝影

國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登(3680)今(5)日公佈2024年財報，去年集團合併營收為新65.45億元，年增29%，全年稅後純益為1.68 億元，年增29%，每股純益12.32元，營收獲利雙創新高。

不過，家登去年平均毛利率為44%，比前一年度略為下降，主因適逢晶圓載具大量出貨年，家登及家碩產品組合皆有所改變所致，再加上集團快速擴張，子公司併入及建置初期產生相應費用，公司表示將於營運量能提升後有所改善。

家登強調，去年極紫外光光罩盒（ EUV POD） 出貨量持穩，隨著先進製程持續演進，家登推出新世代高數值孔徑（ High NA）EUV Pod ，同時也通過 ASML 認證，全面提升效能並升級 EUV 價值與技術，創造產業技術的躍升，為全世界的半導體發展貢獻一己之力。

另外，家登晶圓載具相關產品自打入全球關鍵產業鏈領先行列，地緣政治衍生的客戶需求促使晶圓載具訂單持續湧入，在大中華，台灣，以及海外客戶，家登已成為多數新廠的標準產品。同時家登挾產能效率及產品品質優勢，逐步搶占美、日競爭對手市占，訂單能見度高且供不應求，尤其是大中華市場已與超過30家半導體領導廠商建立密切夥伴關係，長期布局的8吋、12吋晶圓載具在既有及新建廠皆取得訂單出貨實績，家登已然成為中國半導體廠關鍵載具供應商。

家登表示，全球產業局勢動盪與各國政策改變，全球市況存在多重擔憂，家登也無法置身事外，但集團去年營運仍創下佳績，正是台灣供應鏈具備全球競爭力展現。

家登表示，面對全球 AI 的快速發展，需求持續攀升，家登以建構AI產業生態系作為近年的策略重心，除與上中下游供應商協同合作外，公司持續投入研發量能於高階製程及先進封裝載具市場。集團子公司-家崎科技聚焦ESG，提供AI散熱解決方案，為關鍵客戶提供完整解決方案外同時插旗新興市場。家登多頭並進，延續核心技術，平衡市場風險，2024年全年營收表現佳，2025年依然看漲。

半導體 家登 晶圓 營收

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