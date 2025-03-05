聯亞列警示股 元月自結EPS賺0.04元

光通訊大廠聯亞（3081）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，5日公告今年元月稅後純益300萬元，較去年同期轉虧為盈，單月每股純益0.04元。

聯亞近期股價上沖下洗，從原先高點529元一路崩跌至最低344元，波段跌幅達35%，今日止跌反彈，上漲19.5元，收363.5元，交易量放大至8,084張，成為台股盤面焦點。

聯亞元月營收1.22億元，月增36.4%、年增7.4%，單月營收創近22個月以來新高，業績表現不俗，並符合先前法說會預期。

聯亞日前在封關日舉辦法說會，當時曾預告今年營運將逐季向上，且第1季營收水準將回到2022年第1季（當時約4.51億元），而聯亞去年第4季營收約2.89億元，換言之，今年首季營收有望季增達56%。

展望未來，聯亞的矽光產品將會是今年驅動成長的關鍵動能，而聯亞是全球少數通過認證，且具有量產能力的供應商，因此一直都有客戶前來尋求合作，為因應今年矽光產品需求激增，聯亞在過去幾個月也都在積極提升產能。