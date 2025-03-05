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元太去年 EPS 7.75元 擬配現金股利5元 配息率65%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太科技（8069）5日公布2024年第4季及全年財務報表，全年合併營收321.63億元，合併歸屬於本公司稅後淨利為88.67億元，每股純益7.75元，全年營收、營業利益及淨利都創下歷史次高；董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5元，配息率為65%。

元太去年第4季合併營收96.75億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為35.21億元，單季每股純益（EPS）3.08元。

元太表示，去年營運持續成長，即使電子貨架標籤（ESL）業務的成長受到技術轉換及客戶庫存調整的影響，但在電子紙筆記本（eNote）業務卻超越預期，展現亮眼的成長動能，隨著客戶彩色產品導入及新舊產品轉換結束，對未來營運保持審慎樂觀。

元太指出，將2025年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，將是正式邁向大尺寸電子紙市場的里程碑；元太表示，自1992年成立以來，專注於小尺寸顯示器的研發與製造，如今正式投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰，包括新型大尺寸顯示器的品質規範、大面積生產標準，及市場拓展策略等。

在中尺寸電子紙方面，元太強調，將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。同時，透過持續優化成本結構，提升電子紙產品的市場競爭力。

在電子貨架標籤（ESL）領域，將推出更優質產品，並持續優化成本，協助零售業縮減投資電子貨架標籤的總擁有成本（Total Cost of Ownership, TCO），加速電子貨架標籤在全球市場的普及。

元太強調，目前全球顯示器產業龍頭多聚焦於大尺寸產品發展，因此將朝此方向邁進，隨著大尺寸電子紙市場的拓展，將有助於提升營收與獲利，推動邁向世界級顯示技術企業。

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