元太法說會／2024全年營收、營業利益、淨利均達歷史次高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技5日公布2024年第4季及全年財務報表。2024年第4季合併營收達新台幣96.75億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為新台幣35.21億元，單季稅後每股盈餘（EPS） 為新台幣 3.08元。全年合併營收為新台幣321.63億元，刷新自2016年專注電子紙業務以來的新高。全年合併歸屬於本公司稅後淨利為新台幣88.67億元，稅後每股盈餘為新台幣7.75元，全年營收、營業利益及淨利皆創下歷史次高。元太科技董事會亦通過股利政策，擬配發每股現金股利5元，配息率為65%。

元太表示，2024年營運持續成長，即使電子貨架標籤（ESL）業務的成長受到技術轉換及客戶庫存調整的影響，但在電子紙筆記本（eNote）業務卻超越預期，展現亮眼的成長動能，隨客戶彩色產品導入及新舊產品轉換結束，元太科技對未來營運保持審慎樂觀。

元太科技將2025 年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，標誌著公司正式邁向大尺寸電子紙市場的里程碑。自1992年成立以來，元太科技專注於小尺寸顯示器的研發與製造，如今正式投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰，包括新型大尺寸顯示器的品質規範、大面積生產標準，以及市場拓展策略等。

在中尺寸電子紙方面，元太科技將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。同時，透過持續優化成本結構，提升電子紙產品的市場競爭力。

在電子貨架標籤（ESL）領域，元太科技將推出更優質產品，並持續優化成本，協助零售業縮減投資電子貨架標籤的總擁有成本（Total Cost of Ownership, TCO），加速電子貨架標籤在全球市場的普及。

目前，全球顯示器產業龍頭多聚焦於大尺寸產品發展，元太科技亦將朝此方向邁進。隨著大尺寸電子紙市場的拓展，將有助於提升公司營收與獲利，推動元太科技邁向世界級顯示技術企業。

元太科技持續落實永續發展承諾，在明晟（MSCI）的ESG評比中，在三年內從BBB、A級持續進步躍升，到今年達到AA領導（Leader）評級，同時也成為多檔低碳、氣候及ESG相關的MSCI世界指數成分股，對元太的永續績效多所肯定。

在最新公布的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）中，元太科技於2024年再度榮登「道瓊永續世界指數（DJSI-World）」及「道瓊永續新興市場指數（DJSI-Emerging Markets）」。在標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）中，以高達92分的卓越表現，連續兩年榮獲全球電子零組件（Electronic Equipment, Instruments & Components）產業指數評選企業之最高分，並名列2024永續年鑑（The Sustainability Yearbook）全球前1% 頂尖企業。

元太科技於全球環境資訊揭露組織CDP的氣候變遷（Climate Change）及水安全（Water Security）報告中，同步達到領導級別，其中，氣候變遷更達到頂尖評級A級（A List），肯定元太科技於氣候治理、碳管理，以及水資源管理等重要環境議題的具體行動及積極投入。

為了應對全球氣候變遷，元太科技早在2021年底即設定「2030年100%使用再生能源（RE100）」及「2040年實現淨零碳排（Net Zero 2040）」目標。截至2024年底，元太科技已提前達成全球營運據點RE58的目標，即58%的電力耗用來自於再生能源，大幅超前原先預計於2024年達成RE30的目標進度。

在再生能源導入的區域分布上，元太科技於台灣以外的全球據點，均已達成RE100，台灣新竹與林口廠區的再生能源導入率亦超越RE20以上。由於整體再生能源導入進程加速，元太科技已將2025年再生能源導入目標提高至RE65，持續朝全球據點RE100邁進。

此外，2024年元太科技透過積極採用再生能源及減碳措施，使碳排量較無減碳措施減少達52%、較2021年基準年降低40%。在廢棄物減量的耕耘上，元太科技揚州廠及林口廠已分別於2024年11月及2025年1月通過UL 2899廢棄物零填埋的黃金級及鉑金級認證，台灣新竹廠亦預計於2025年第1季取得鉑金級認證。