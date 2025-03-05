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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

友威科2024年 EPS 5.08元 寫次高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友威科（3580）昨（4）日公告去年財報，全年合併營收6.6億元，年減11.3%。毛利率43.3%，年增1.61個百點。稅後純益1.98億元，年增93.9%，每股純益5.08元。

友威科去年全年毛利率、稅後純益及每股純益表現均僅次於2022年的歷史新高，是史上次高。

友威科是國內真空濺鍍代工及蝕刻機領導廠商，近年強攻設備產品，並打入先進封裝供應鏈。2024年在半導體及光學客戶拉貨挹注下，交出營運獲利優於前一年的佳績。

友威科繼站穩光學、汽車市場後，積極衝刺半導體先進封裝、石英及晶片內埋產業。友威科在半導體封裝FOPLP（扇出型面板封裝技術）製程，率先全球推出panel type蝕刻設備，較過往wafer type產能更大，產品單位耗能及製造成本更低，並已取得業界實績。

在全球電動車市場需求大增、CoWoS製程積極擴產，以及FOPLP客戶持續下單，友威科成功拉升半導體客戶設備訂單，讓半導體產業貢獻營收占比超過七成，展現轉型成效。

半導體 車市

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