振曜2024年 EPS 7.33元 派息7元
振曜科技（6143）昨（4）日董事會通過去年財報，2024全年合併營收達74億元，創歷史新高，稅後純益6.3億元，年增70%，每股純益7.33元。董事會通過配發現金股利7元，以昨天股價138.5元計算，現金殖利率約5%。振曜公告，去年第4季稅後純益2億元，季增72%，年增128 %，單季每股純益2.31元。
振曜指出，去年業績表現亮眼，主要受惠於新產品彩色電子書閱讀器領先市場推出，全年電子書閱讀器出貨超過160萬台，較前一年度大增近六成，彩色版本占比超過六成。而電子紙消費性應用產品在彩色化後，市場反應熱絡，品牌客戶的彩色電子書閱讀器及電子紙筆記本新產品陸續推出，帶動電子書閱讀器市場換機潮。
振曜結合重要客戶與供應鏈夥伴，運用元太科技Kaleido 3之最新技術，7吋／ 6吋時尚彩機新產品去年5月後開始大量出貨，帶動去年全年營收大幅成長。
受春節假期及傳統淡季因素影響，振曜1月營收4.7億元，年減11.32％，法人估，本季出貨仍可望較去年同期成長。
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