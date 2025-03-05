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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

正基2024年 EPS 3.59元 配息3.5元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

無線通訊模組品牌廠正基（6546） 昨（4）日董事會通過2024年財報與股利政策。去年全年營收達23.8億元，年增8.9%，營業利益2.67億元，年減28%，歸屬母公司淨利2.38億元，年減14%，每股純益3.59元；董事會決議將配發現金股利3.5元。

根據正基公告，去年第4季營收6.08億元，季減6%，年增8%；營業利益約4,400萬元，季減31%，年減45%；單季歸屬母公司淨利約6,900萬元，季增57%，年增92%，每股純益0.93元。

正基去年增加購買大股東正文持股，透過互相持股深化合作基礎，積極搶攻現在具發展潛力的5G RedCap市場。去年正基推出5G RedCap模組，成功進軍5G無線模組領域，布局AIoT產業，看好5G RedCap技術的應用潛力，認為該技術適用於物聯網（IoT）、電信和工業電腦（IPC）等多元場景。特別是在電信業者補強5G涵蓋率的應用上，同時也布局海外市場，看好2025年市場商機。

5G 布局

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