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諾貝兒財報／去年EPS 3元 大方發放股利加資本公積共5.1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

佳世達（2352）旗下連鎖藥局公司諾貝兒（6844）4日通過2024年財報， 稅後淨利1.1億元，年減46.3%，每股稅後純益（EPS）3元。諾貝兒董事會並決議擬配發2024年現金股利2.6元，另提撥資本公積發放現金2.5元，兩者合計5.1元，依4日收盤137.5元計算，現金殖利率3.7%。

諾貝兒今年1月營收3.11億元，年增11.36%，創18個月新高，主要是受惠春節期間門市不打烊，不少民眾返鄉就近採購保養品、保健品和嬰童用品，春節門市銷售開紅盤。

諾貝兒旗下的丁丁藥局從婦嬰用品起家，目前業務已擴展至樂齡、長照及居家醫材產品，以滿足高齡社會的多元需求。同時丁丁藥局也積極啟動展店和策略性投資的雙引擎成長計劃，進一步擴大市占率，該公司去年底底門市規模已正式突破100家店以上，今年將持續擴充版圖。

諾貝兒自去年第4季被佳世達完成收購後，目前已成為佳達在連鎖藥局通路的重要事業，佳世達董事長陳其宏先前表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供活到老更能活得健康的全方位服務。

佳世達 春節

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