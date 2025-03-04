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弘塑去年每股純益29.07元 董事會通過每股擬配息22元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
弘塑執行長石本立。圖／聯合報系資料照片
弘塑執行長石本立。圖／聯合報系資料照片

弘塑（3131）今（4）日董事會通過去年財報，去年每股純益22.07元，將分配 出22元的現金股利，股利配發率達75.6%。

弘塑去年全年營收達40.73億元，營業毛利18.45億元，營業利益9.05億元，稅前淨利10.46億元，歸屬於母公司業主純益8.45億元，每股純益29.07元。

董事會也通過股利分派案，決議配發每股現金股利22元，若以今日收盤價1200元計算，現金殖利率約1.83%，配發率約75.6%。

弘塑董事會也通過發行第一次、第二次國內無擔保轉換公司債，發行總面額分別為10億元，第一次發行價格將以100%~101%發行，第二次則不低於103%，發行期間均為5年。弘塑並訂今年6月19日舉行股東常會，停止過戶日期為4月21日。

弘塑 股利

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