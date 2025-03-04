榮田擴廠 攻大型機台
榮田精機（7709）主要是從事電腦數控立式車床及電腦數控立式車銑複合加工機的研發、生產及銷售，於2025年2月25日上櫃掛牌。榮田致力發展中、大型工具機產品，目前已開發出6米應用於風電領域大型機台，並為擴增大尺寸產線而擴建新廠。
榮田2023年度營收為13.47億元，稅後淨利為1.41億元，每股稅後純益（EPS）為3.78元。2024年前三季營收為10.41億元，稅後淨利為1.25億元，EPS為3.59元。
榮田成立於1987年，深耕車床領域超過30年，以「HONOR」自有品牌行銷全球40餘國，並獲得「小巨人獎」、「國家磐石獎」、「台灣精品獎」等獎項肯定。
公司研發團隊累積多年研發經驗及自主研發能力，提供客戶客製化的產品解決方案，主攻中、大型工具機產品，產品廣泛應用於風電工業、航太工業及汽機車工業等產業，並就利基型產業（如風力發電、航太、軌道等）開發特殊產業專用機，成功獲多家國內外知名廠商下單採購。
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