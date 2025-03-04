京站攜西門子 力拚減碳

興櫃百貨股京站（2942）與西門子公司正式簽署「京站台北店系統節能專案補助案」，透過西門子能源管理技術，可優化空調設備、空調機房效能，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量。

京站說明，本合作專案將採取兩階段執行，京站台北店將以智慧化能源管理與冰機房節能改善為核心，採用西門子先進的能源管理技術，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量，等於年減1.3座大安森林公園碳吸附量。

其中，第一階段為空調設備智慧管理，透過西門子智慧能源管理系統，優化空調設備能效；第二階段則是空調機房節能改善，空調冰水與冷卻水設備汰換高效能泵浦及增設變頻器。

京站表示，本次攜手西門子，不僅為提升京站台北店營運效率與成本優化，更展現京站對永續發展的長期承諾，希望藉數位技術與能源管理整合，打造兼具舒適性與低碳排放的購物環境。