亞昕去年 EPS 1.65元

亞昕（5213）昨（4）日公告2024年財報，2024年稅後純益9.43億元，年減23.3%，每股純益（EPS）1.65元，董事會決議配發每股現金股利1.27元、股票股利0.25元，以昨日收盤價35.25元計算，現金殖利率約3.6%，預計6月4日召開股東會。

亞昕指出，去年因工期影響，導致不少建案遞延，將跨年度入帳，預期今年可認列的建案會較多，可望較去年成長，此外，今年推案及購地的腳步都不會放緩。

亞昕昨日同步公告，斥資約11.39億元買下台中市大里區大仁段319、320、320-1地號等三筆土地及55、56、3128建號等三筆建物，土地面積約585.341坪，交易人為自然人；另，董事會決議購入新竹市營建用地，惟目前洽談中，待實際成交後再行公告。

另，亞昕董事會決議，將發行2025年第二次有擔保普通公司債，發行總額5億元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間為五年期，票面利率為固定年利率2.07%。

亞昕去年以來積極購地，亞昕指出，目前手中已完工、在建中及儲備案源，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中等，在手庫存量豐富，皆為未來三年後的業績預先鋪路。

完工量方面，亞昕今年預計有七筆以上新建案完工挹注，完工量可達200億元，包括分回總銷約55億元「擎天森林」、總銷27億元「亞昕一見」、總銷77億元「喜徠登」、總銷18億元「昕見築」，以及跨年度入帳的「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等案。

針對近期房市概況，亞昕認為，房市去年受到9月19日央行打炒房後，市場觀望氣氛濃厚，但其實仍有剛性需求，只是需要一段時間去適應新的政策，預期今年第1季還是會比較偏冷的狀態，但第2季起會開始持穩，下半年有望漸漸回溫。