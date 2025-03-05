虎山將抽籤 申購價83.8元

興櫃股汽車AM零組件大廠虎山（7736）昨（4）日舉行掛牌前競價拍賣，參與投標的合格標單共2,463筆、得標筆數289筆，最低得標價格110元，最高得標價格168元，得標的加權平均價格為112.57元，預計3月中旬掛牌。

虎山公開申購價格為83.8元，預計3月中旬要掛牌，即將辦理公開申購股數計1,432張，將於3月6日至3月10日為期三天的申購日，3月12日將公開抽籤，以昨天收盤131元計算，抽中的人潛在獲利額度達4.7萬元。

虎山初次上市股票承銷，採八成競價拍賣及二成公開申購方式辦理，這次競價拍賣最高得標價格168元，每張高於目前的興櫃價格，代表不少投資人看好營運。

全球最大AM車門把手製造商虎山，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，今年業績成長出現想像空間，虎山力拚2025年營收、獲利再衝新高。