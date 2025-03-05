快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

虎山將抽籤 申購價83.8元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

興櫃股汽車AM零組件大廠虎山（7736）昨（4）日舉行掛牌前競價拍賣，參與投標的合格標單共2,463筆、得標筆數289筆，最低得標價格110元，最高得標價格168元，得標的加權平均價格為112.57元，預計3月中旬掛牌。

虎山公開申購價格為83.8元，預計3月中旬要掛牌，即將辦理公開申購股數計1,432張，將於3月6日至3月10日為期三天的申購日，3月12日將公開抽籤，以昨天收盤131元計算，抽中的人潛在獲利額度達4.7萬元。

虎山初次上市股票承銷，採八成競價拍賣及二成公開申購方式辦理，這次競價拍賣最高得標價格168元，每張高於目前的興櫃價格，代表不少投資人看好營運。

全球最大AM車門把手製造商虎山，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，今年業績成長出現想像空間，虎山力拚2025年營收、獲利再衝新高。

興櫃

延伸閱讀

聚賢研發13日以70元創新板掛牌上市

MiLB／潘文輝費城人農場排名第19 看好2026傷後回歸快速晉升

工具機展 AI機器人商機火…上銀、和大等獲大廠詢單

準備抽新股紅包 這檔中籤可望落袋逾5萬、報酬率59%

相關新聞

諾貝兒2024年EPS 3元 股息5.1元

佳世達旗下連鎖藥局諾貝兒昨（4）日通過2024年財報稅後純益1.1億元，年減46.3%，每股純益3元。

瑞耘2024年 EPS 4.03元 派息2.6元

瑞耘（6532）董事會昨（4）日通過去年財報，2024年全年合併營收7.2億元，年增3.7%，創史上新高。毛利率35.9...

昇佳2024年 EPS 11.05元 衝多元應用

感測晶片設計廠昇佳電子（6732）昨（4）日公告去年營運成果，全年稅後純益5.4億元，年減20.12%，每股純益11.0...

虎山將抽籤 申購價83.8元

興櫃股汽車AM零組件大廠虎山（7736）昨（4）日舉行掛牌前競價拍賣，參與投標的合格標單共2,463筆、得標筆數289筆...

邑昇2024年 EPS 0.39元

邑昇（5291）昨（4）日公告去年每股純益0.39元，與2023年度相當，公司並宣布，加入家登發起設立的「德鑫半導體聯盟...

叡揚發4.2元股利

叡揚（6752）董事會昨（4）日通過去年財報，全年稅後純益2.16億元，年增8.54%，創新高，每股純益6.14元，董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。