櫃買中心響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges，WFE）「2025年性別平權敲鐘活動」，由董事長簡立忠及總經理陳麗卿率高階主管及女性幹部同仁，共同表達櫃買中心對性別平權的支持及推動性別平權的決心，並呼籲全體市場參與者一同關注性別平權議題。

WFE於2015年發起「性別平權敲鐘」活動，至今已舉行11屆，以推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）第五項—性別平權為宗旨，並號召WFE會員共同響應，聯合國婦女署2025年國際婦女節的主題是「為所有婦女和女童爭取：權利、平等、賦能」，全球計有117家交易所及集中保管機構共同響應。

櫃買中心長期推動及落實性別平等政策，促進職場多元包容，保障員工不因性別等非關專業因素而影響其職涯發展之機會。目前櫃買中心女性員工比率約為55.1%，女性擔任主管之比率達40.1%。

櫃買中心同時積極宣導上櫃、興櫃公司重視性別平等及落實相關措施，例如於年報中加強揭露性別平等政策及董事會多元化等資訊、於上市櫃公司「公司治理評鑑」指標將女性董事席次比率納入評鑑項目、制定董事不同性別之強制性規範等。

櫃買中心將發揮資本市場的影響力，從各面向促進性別平等與提升相關意識，持續推動企業落實性別平等，朝實現社會永續發展的目標邁進。