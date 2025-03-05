聽新聞
0:00 / 0:00
昇佳2024年 EPS 11.05元 衝多元應用
感測晶片設計廠昇佳電子（6732）昨（4）日公告去年營運成果，全年稅後純益5.4億元，年減20.12%，每股純益11.05元，低於前年的13.81元。
展望今年，法人認為昇佳電子有機會逐步走出谷底、並擴展多元應用，像是除了手機以外的高階穿戴市場，還有平板、筆電等應用，甚至在無人機市場。
昇佳電子是矽創旗下專注於感測器IC的設計、製造及銷售的企業。去年第4季獲利1.06億元，季增3.92%、年減47.8%，每股純益2.19元。
法人分析，昇佳受到全球高通膨以及中國大陸經濟內需疲軟，影響手機換機周期，進一步衝擊營運表現，為了重返成長軌道，公司計劃將產品線切入車用、AR／VR和智慧家電等應用，加上MEMS六軸陀螺儀的潛力，盼能挹注業績表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言