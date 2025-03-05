昇佳2024年 EPS 11.05元 衝多元應用

感測晶片設計廠昇佳電子（6732）昨（4）日公告去年營運成果，全年稅後純益5.4億元，年減20.12%，每股純益11.05元，低於前年的13.81元。

展望今年，法人認為昇佳電子有機會逐步走出谷底、並擴展多元應用，像是除了手機以外的高階穿戴市場，還有平板、筆電等應用，甚至在無人機市場。

昇佳電子是矽創旗下專注於感測器IC的設計、製造及銷售的企業。去年第4季獲利1.06億元，季增3.92%、年減47.8%，每股純益2.19元。

法人分析，昇佳受到全球高通膨以及中國大陸經濟內需疲軟，影響手機換機周期，進一步衝擊營運表現，為了重返成長軌道，公司計劃將產品線切入車用、AR／VR和智慧家電等應用，加上MEMS六軸陀螺儀的潛力，盼能挹注業績表現。