快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

達明財報／去年EPS達1.04元 看好機器人後續成長動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

廣達（2382）集團旗下達明（4585）衝刺協作機器人業務，達明總經理陳尚昊4日指出，AI技術的擴大導入成為公司重要的利基點，從全球市場占有率的角度來看，達明還有良好的成長空間。此外，達明今日公布去年財報，歸屬於母公司業主淨利年增755%，每股純益（EPS）為1.04元。

達明為全球第二大協作機器人廠，陳尚昊今日出席台北國際工具機展（TIMTOS）發表演說，會後接受媒體提問。

針對越來越多業者切入協作型機器人市場，陳尚昊指出，人工智慧大家都會玩，但AI也要基於視覺上，而達明一直都是視覺與機器人整合，這是公司競爭的利基，後來達明也開始做AI，之後不管是到大語言模型，達明的基礎與別人不一樣。

陳尚昊強調，大家的加入是好事，可以加速產業進展，但達明原來的優勢，別人不一定可以很快追上。

對於近年最熱的人型機器人業務，陳尚昊回應，人型機器人不是一定說是人的形狀，還是主要看它可以做的是什麼。

陳尚昊說，達明本來就有在做AI及數位孿生、有自己的模型、很清楚知道要什麼資料，也一直在嘗試大型語言模型，本來就有在準備。至於會不會有實際的產品，預計下半年自動化展將有進一步說明。

此外，達明今日公布去年財報，全年營收14.81億元、年增17.5%，歸屬於母公司業主淨利9,377.5萬元、年增755%，每股純益為1.04元，優於前一年度的0.12元。

AI 機器人

延伸閱讀

華夏財報／去年虧損7.1億元 EPS -1.22元

超越DeepSeek！「騰訊元寶」在陸蘋果App下載榜登冠

阿里開源大模型 下載火熱

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

相關新聞

AI 效應…精測營收 寫最旺2月

測試介面廠精測昨（3）日公布2月合併營收達3.83億元，為歷年最旺的2月，月增0.7%，並較去年同期大增102.16%，...

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

千附董事會昨（3）日通過去年合併財報，全年合併營收29.67億元、年增12.9%，稅後純益3.94億元、年增134.5%...

櫃買徵才 招募財會菁英

台灣唯二的證券交易所──證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）2025年度徵才開跑，預計招募會計及財金等兩大...

聰泰2024年 EPS 7.15元 擬配息4元

聰泰（5474）昨（3）日公布第4季稅後純益8,599.7萬元，季增13.1%，年增50.8%，每股純益2.16元；20...

鑫創電子2024年 EPS 4.15元 獲利攀峰

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（3）日公布2024年財報，受惠邊緣AI業務發威，加上車用電子本業持穩，帶動去年獲利年增...

鼎天2024年 EPS 2.93元 毛利率走揚

廣達旗下鼎天（3306）昨（3）日公告去年財報，受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，全年稅後純益1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。