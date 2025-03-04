達明財報／去年EPS達1.04元 看好機器人後續成長動能

廣達（2382）集團旗下達明（4585）衝刺協作機器人業務，達明總經理陳尚昊4日指出，AI技術的擴大導入成為公司重要的利基點，從全球市場占有率的角度來看，達明還有良好的成長空間。此外，達明今日公布去年財報，歸屬於母公司業主淨利年增755%，每股純益（EPS）為1.04元。

達明為全球第二大協作機器人廠，陳尚昊今日出席台北國際工具機展（TIMTOS）發表演說，會後接受媒體提問。

針對越來越多業者切入協作型機器人市場，陳尚昊指出，人工智慧大家都會玩，但AI也要基於視覺上，而達明一直都是視覺與機器人整合，這是公司競爭的利基，後來達明也開始做AI，之後不管是到大語言模型，達明的基礎與別人不一樣。

陳尚昊強調，大家的加入是好事，可以加速產業進展，但達明原來的優勢，別人不一定可以很快追上。

對於近年最熱的人型機器人業務，陳尚昊回應，人型機器人不是一定說是人的形狀，還是主要看它可以做的是什麼。

陳尚昊說，達明本來就有在做AI及數位孿生、有自己的模型、很清楚知道要什麼資料，也一直在嘗試大型語言模型，本來就有在準備。至於會不會有實際的產品，預計下半年自動化展將有進一步說明。

此外，達明今日公布去年財報，全年營收14.81億元、年增17.5%，歸屬於母公司業主淨利9,377.5萬元、年增755%，每股純益為1.04元，優於前一年度的0.12元。