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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

達爾膚2024年 EPS 10.57元 歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

達爾膚（6523）昨（4）日公告去年財報，全年稅後純益4.8億元，年增12.3%，每股純益10.57元，創歷史次高，董事會同時通過去年第4季盈餘分配，第4季每股擬配息2元，累積全年共計發放現金股利每股11元，股息配發率104%。

達爾膚表示，去年獲利成長，主要是在成本及費用控管得宜下，全年毛利率達71%，營業利益率42%，維持高檔水準，淨利率38%則優於去年。此外，受惠美金匯率評價利益，也帶來貢獻，助攻全年大賺一個股本。

展望今年，達爾膚表示，去年成長動能主要來自台灣市場，海外則表現平平，今年目標海內外同步成長，預估台灣今年營收將有高個位數成長，海外則拚雙位數成長。達爾富目前營收占比海外市場約10~15%，主要來自日本、星馬、中國、香港等四大地區貢獻，其中，日本市場因去年下半年更換代理商，面臨轉換的陣痛期，今年可望重拾成長動能。

至於台灣市場今年主要的動能來自新產品，預估今年將有十支左右的新品上架，可望接觸到不同需求的消費者，不過，有別於去年新品集中在上半年，今年則是下半年才會密集推出。

日本 達爾膚

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