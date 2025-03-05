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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

叡揚發4.2元股利

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

叡揚（6752）董事會昨（4）日通過去年財報，全年稅後純益2.16億元，年增8.54%，創新高，每股純益6.14元，董事會並決議每股擬配發每股現金股息3.7元與股票股利0.5元，合計4.2元股利。

叡揚去年第4季合併營收5.03億元，季增12.53%，年增9.59%；毛利率56.16%，季增5.31個百分點，年增10.96個百分點；營益率20.33%，季增6.8個百分點，年增1.23個百分點；稅後純益0.71億元，季增18.33%，年減1.39%，每股純益2.03元。

叡揚去年合併營收17.36億元，年增9.18%；毛利率52.28%，年減0.03個百分點；營益率14.68%，年增0.13個百分點；稅後純益2.16億元，年增8.54%，每股純益6.14元。

叡揚受惠碳盤查、資安與AI等需求強勁，去年第3季起AI產品PoC（概念驗證）專案挹注營收，客戶對AI產品詢問度高，加上高毛利產品貢獻加溫，帶動去年獲利衝高。

每股純益 營收

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