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新鉅科2月營收月減28% NB 需求看增

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠新鉅科（3630）昨（4）日公布2月營收1.33億元，月減28%，年減3.4％；前二月營收3.2億元，持平去年同期。公司預期今年整體筆電需求看增。

新鉅科日前召開股東臨時會，通過處分座落中部科學園區內廠房及擬辦理私募現金增資發行普通股兩大議案。新鉅科預期，隨著廠房順利處分，未來營運費用降低，加上新產品陸續推出，下半年營運力拚單季轉盈。

新鉅科日前也公告以約7.18億元取得臺中市外埔區不動產，將成為未來營運新總部。目前新鉅科來自筆電鏡頭營收占比約四成，其他包括FOD鏡頭、Cover Window等應用。目前營運仍以嚴控成本，降低費用，將資源聚焦新產品應用。

除了筆電鏡頭之外，新鉅科近年也積極開發虛擬實境（VR）應用，機器視覺以及手機相關的鏡頭，其中，機器視覺主攻工業等場域，手機鏡頭主要聚焦潛望式鏡頭，去年底已開出G+P（玻璃＋塑膠）混合鏡頭應用，因應客戶需求，目前正研發設計全P（塑膠）規格。

光學鏡頭 營收 筆電

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