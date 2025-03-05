快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

邑昇2024年 EPS 0.39元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

邑昇（5291）昨（4）日公告去年每股純益0.39元，與2023年度相當，公司並宣布，加入家登發起設立的「德鑫半導體聯盟」，擴大衝刺半導體布局。

德鑫半導體聯盟由家登於2023年發起成立，結合台灣半導體供應鏈業者，共同合作耕耘海外布局，今年更進一步成立「德鑫貳」半導體控股，邑昇昨指出，身為台灣高階高利基客製化PCB製程廠商，其終端應用亦包含半導體等相關事業，未來將隨聯盟大艦隊等18家成員，共同邁出台灣、航向全球。

邑昇2024年營收結構中，PCB占近85%、LED自行車燈與e-bike則約15%，全年毛利率22%，略優於2023年，反映高階PCB產品訂單穩健增長。

邑昇強調，未來PCB事業將持續往高階、高層板、高利基應用領域邁進，積極開發利基型高階產品。

PCB 半導體

延伸閱讀

PCB 供應鏈 營運看俏

牧德績增26% 連兩月攀高

健鼎、敬鵬 押寶60天期

鉅橡財報／2024年 EPS 1.17元、擬配息1元 配發率85％

相關新聞

諾貝兒2024年EPS 3元 股息5.1元

佳世達旗下連鎖藥局諾貝兒昨（4）日通過2024年財報稅後純益1.1億元，年減46.3%，每股純益3元。

瑞耘2024年 EPS 4.03元 派息2.6元

瑞耘（6532）董事會昨（4）日通過去年財報，2024年全年合併營收7.2億元，年增3.7%，創史上新高。毛利率35.9...

昇佳2024年 EPS 11.05元 衝多元應用

感測晶片設計廠昇佳電子（6732）昨（4）日公告去年營運成果，全年稅後純益5.4億元，年減20.12%，每股純益11.0...

虎山將抽籤 申購價83.8元

興櫃股汽車AM零組件大廠虎山（7736）昨（4）日舉行掛牌前競價拍賣，參與投標的合格標單共2,463筆、得標筆數289筆...

邑昇2024年 EPS 0.39元

邑昇（5291）昨（4）日公告去年每股純益0.39元，與2023年度相當，公司並宣布，加入家登發起設立的「德鑫半導體聯盟...

叡揚發4.2元股利

叡揚（6752）董事會昨（4）日通過去年財報，全年稅後純益2.16億元，年增8.54%，創新高，每股純益6.14元，董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。