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聚賢研發13日以70元創新板掛牌上市

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
聚賢研發董事長曾國強。記者李珣瑛／攝影
聚賢研發董事長曾國強。記者李珣瑛／攝影

由宏遠證券主辦承銷的聚賢研發（7631）創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業，已於4日在證交所完成電腦開標作業。本次辦理競價拍賣2,700張，最低得標價格為每股新臺幣81.33元，最高得標價格為每股112.00元，得標加權平均價格為每股新臺幣83.10元。

聚賢研發辦理上市前公開承銷競價拍賣，參與投標之合格投標數量共計1萬5,280張，競價拍賣超額認購比率為5.66倍，市場反應熱烈。聚賢研發預計於3月13日於創新板掛牌上市，承銷價格為70元。

聚賢研發是由廠務工程起家，主要服務工程為特殊氣體二次配，而特殊氣體主要應用於半導體之先進製程，受惠於AI 需求推升半導體前景，國內各大科技廠積極新廠擴建與擴產計畫，推升強勁的廠務工程需求，隨著客戶需求明確復甦，聚賢研發目前台灣市場在手訂單持續攀高。

聚賢研發並積極拓展海外市場，去年已於日本、新加坡、德國等地設立子公司，布局承攬廠務工程及再生能源等業務，其中，日本子公司已開始貢獻營收，新加坡則規畫爭取統包工程，可望自第4季起開始貢獻營收，挹注成長動能，預估2025年全年營收可維持雙位數成長、改寫歷史新高，且獲利應可優於2024年，預期今、明兩年強勁的廠務工程需求，及長期發酵創新開發產品等雙軌成長動能，營運表現有望逐年攀升。

半導體 營收

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