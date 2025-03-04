達爾膚財報／2024年EPS 10.57元 第4季配息2元

達爾膚（6523）4日公告去年財報，去年營收12.4億元，年增9.2%，創歷史新高，稅後純益4.8億元，年增12.3%，每股稅後純益10.57元，創歷史次高，董事會同時通過第4季盈餘分配，計畫第4季每股配息2元，累積全年共計發放現金股利每股11元，股息配發率104%。

達爾膚表示，去年獲利成長，主要是在成本及費用控管得宜下，全年毛利率達71%，營業利益率42%，維持高檔水準，淨利率38%則優於去年。此外，受惠美金匯率評價利益，也帶來貢獻，助攻全年大賺一個股本。

展望今年，達爾膚表示，去年成長動能主要來自台灣市場，海外則表現平平，今年目標海內外同步成長，預估台灣今年營收將有高個位數成長，海外則拚雙位數成長。達爾富目前營收占比海外市場約10~15%，主要來自日本、星馬、中國大陸、香港等四大地區貢獻，其中，日本市場因去年下半年更換代理商，面臨轉換的陣痛期，今年可望重拾成長動能。星馬去年有不錯的成長，隨著新品鋪貨也可望維繫成長力道。

至於台灣市場今年主要的動能來自新產品，預估今年將有10支左右的新品上架，透過既有產品的新劑型，可望接觸到不同需求的消費者，不過，有別於去年新品集中在上半年，今年則是下半年才會密集推出，上半年目前僅規劃瞬適膚保濕霜等新品推出。