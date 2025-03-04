叡揚財報／去年獲利年增8%、擬配息3.7元 雙創新高
叡揚（6752）4日董事會通過去年財報，全年稅後純益達2.16億元，年增8.54%，創新高，每股純益6.14元，董事會並決議每股擬配發現金股利3.7元，配息金額同創新高。
若以叡揚4日收盤價139元計算，現金殖利率約2.66%。除配息3.7元外，叡揚也延續往年配發股票股利政策，擬以資本公積轉增資每股配發股票股利0.5元。
叡揚去年第4季合併營收5.03億元，季增12.53%，年增9.59%，毛利率56.16%，季增5.31個百分點，年增10.96個百分點，營益率20.33%，季增6.8個百分點，年增1.23個百分點；稅後純益0.71億元，季增18.33%，年減1.39%，每股純益2.03元。
叡揚去年合併營收17.36億元，年增9.18%，毛利率52.28%，年減0.03個百分點，營益率14.68%，年增0.13個百分點；稅後純益2.16億元，年增8.54%，每股純益6.14元。
叡揚受惠碳盤查、資安與AI等需求強勁，去年第3季起AI產品PoC（概念驗證）專案挹注營收，客戶對AI產品詢問度高，加上高毛利產品貢獻加溫，帶動去年獲利衝高。
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