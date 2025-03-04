瑞耘財報／去年EPS 4.03元 史上次高

瑞耘（6532）董事會4日通過去年財報，2024年全年合併營收7.2億元，年增3.7%，創史上新高。毛利率35.93%，年增0.88個百分點。稅後純益1.51億元，年增12.6%；每股稅後純益4.03元，獲利表現雙創歷史次高。

瑞耘董事會決議擬配發2.6元現金股利，配息率為64.5%。這項盈餘分配案，將於5月22日股東常會承認。

瑞耘去年第4季合併營收1.95億元，季增7%，年增16.6%，為近八季新高。毛利率39.42%，分別季增0.22及年增3.61個百分點。單季稅後純益4,933.6萬元，季增26.9%，年增78.2%；每股稅後純益1.32元，均為史上單季次高。

瑞耘為半導體前段製程設備的零組件供應商，主力產品為研磨 （CMP） 製程的耗材，近年也擴大到蝕刻（Etch）、物理氣相沉積與化學氣相沉積（CVD）薄膜製程，產品包如：晶圓夾持環、氣體擴散板等。

瑞耘今天股價上漲1.8元，成交量127張，收68.8元。