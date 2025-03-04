快訊

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

瑞耘財報／去年EPS 4.03元 史上次高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞耘（6532）董事會4日通過去年財報，2024年全年合併營收7.2億元，年增3.7%，創史上新高。毛利率35.93%，年增0.88個百分點。稅後純益1.51億元，年增12.6%；每股稅後純益4.03元，獲利表現雙創歷史次高。

瑞耘董事會決議擬配發2.6元現金股利，配息率為64.5%。這項盈餘分配案，將於5月22日股東常會承認。

瑞耘去年第4季合併營收1.95億元，季增7%，年增16.6%，為近八季新高。毛利率39.42%，分別季增0.22及年增3.61個百分點。單季稅後純益4,933.6萬元，季增26.9%，年增78.2%；每股稅後純益1.32元，均為史上單季次高。

瑞耘為半導體前段製程設備的零組件供應商，主力產品為研磨 （CMP） 製程的耗材，近年也擴大到蝕刻（Etch）、物理氣相沉積與化學氣相沉積（CVD）薄膜製程，產品包如：晶圓夾持環、氣體擴散板等。

瑞耘今天股價上漲1.8元，成交量127張，收68.8元。

毛利率 瑞耘

延伸閱讀

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

太子2024年EPS 0.19元 新美齊1.2元

聰泰2024年 EPS 7.15元 擬配息4元

鼎天2024年 EPS 2.93元 毛利率走揚

相關新聞

AI 效應…精測營收 寫最旺2月

測試介面廠精測昨（3）日公布2月合併營收達3.83億元，為歷年最旺的2月，月增0.7%，並較去年同期大增102.16%，...

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

千附董事會昨（3）日通過去年合併財報，全年合併營收29.67億元、年增12.9%，稅後純益3.94億元、年增134.5%...

櫃買徵才 招募財會菁英

台灣唯二的證券交易所──證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）2025年度徵才開跑，預計招募會計及財金等兩大...

聰泰2024年 EPS 7.15元 擬配息4元

聰泰（5474）昨（3）日公布第4季稅後純益8,599.7萬元，季增13.1%，年增50.8%，每股純益2.16元；20...

鑫創電子2024年 EPS 4.15元 獲利攀峰

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（3）日公布2024年財報，受惠邊緣AI業務發威，加上車用電子本業持穩，帶動去年獲利年增...

鼎天2024年 EPS 2.93元 毛利率走揚

廣達旗下鼎天（3306）昨（3）日公告去年財報，受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，全年稅後純益1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。