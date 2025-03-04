勤凱去年Q4每股純益1.96元歷史次高 股利配發4.2元

電子材料大廠勤凱（4760）公告2024年第四季每股純益1.96元，創歷史次高，年增率高達193%，主要受惠客戶拉貨轉趨積極、產品組合轉佳。公司同時公告2025年2月營收1.43億元，年增126.1%，首季可望繳出亮麗成績單，今年將繼續深耕國際客戶。

勤凱2024年第4季營收4.3億元，年增94%，毛利率維持約22%，季增約2個百分點。與2023年第4季相較，除了營收及毛利增加外，在樽節費用有成，營業費用率下降情況下，營業淨利率較2023年同期增加兩倍，加上有匯兌利益助攻，使得淨利率攀升至14%，激勵單季每股純益1.96元寫單季次高。總計2024年每股純益6.3元，年增62%。

勤凱董事會通過2024年預計將配發4.2元股利，是僅次於2021年4.5元的歷史次高，配發率66.6%。其中，包括現金3.7元、股票（資本公積配股）0.5元，勤凱連續第12年配發股利。勤凱副董事長莊淑媛表示，公司規劃股本適度增加，希望未來獲利增加速度高於股本擴張，以維護股東權益。

莊淑媛指出，2月儘管上班天數較少，但受惠下游客戶積極拉貨，銀漿、銅漿產品出貨成長，營收寫下自去年10月以來新高、亦是歷史同期新高，3月營運可望維持高檔。累計前二月營收為2.68億元，年增62.69%。

莊淑媛認為，今年公司將繼續深耕國際客戶，陸系客戶希望能擴大滲透率，而亞洲其他重要客戶，近期亦陸續至勤凱訪廠，希望公司產品品質能繼續獲得國際大廠肯定；另外，新運用領域的產品，目前客戶已小量下單送樣給他們的終端客戶。公司耕耘國內外被動元件大廠多年，既有客戶滲透率逐年提升，具有被動元件產業景氣領先指標的地位。