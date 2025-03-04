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虎山完成競價拍賣方式辦理承銷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

虎山（7736）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，虎山辦理競價拍賣股數4,931仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月4日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果：

最低得標價格：110.00元

最高得標價格：168.00元

得標加權平均價格：112.57元

相關得標資訊可參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

美國 證交所

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