富邦證券輔導友鋮4日完成競拍 承銷價40元
富邦證券輔導的友鋮（7718）公司，4日完成競價開標，最低得標價格為每股49.11元，最高得標價格為每股81.41元，得標加權平均價格為每股50.45元，承銷價訂為40元。3月6日至3月10日為友鋮公開申購期間，3月12日公開抽籤，預計3月18日掛牌上櫃。
友鋮112年度營收22.85億元，每股獲利（EPS）為5.11元，113年前三季稅後淨利較去年同期成長6.87%，EPS為4.82元，獲利穩定成長。此外，友鋮於台南市新吉工業區建置二廠，預計今年第2季底陸續投產，往智慧工廠目標邁進，可有效提升產品自製率，亦可望持續挹注獲利成長動能。
富邦證券副總徐傳禮表示，友鋮為專營特殊汽車零配件、螺絲帽、五金的出口及製造商，可供應扣件規模達二萬種以上，協力廠商逾百家，主要供貨給美國及歐洲的汽車品牌業者。友鋮從貿易起家，十年前投入製造，將持續透過智慧製造方式提升自製占比，增加接單空間。
近年為因應市場變化，友鋮亦積極布局日本市場與非汽車零配件產品，樂觀看待今年日本市場貢獻營收表現。
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