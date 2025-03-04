富邦證券輔導友鋮完成競拍 承銷價40元

富邦證券輔導的友鋮（7718）4日完成競價開標，最低得標價格為每股49.11元，最高得標價格為每股81.41元，得標加權平均價格為每股50.45元，承銷價訂為40元。3月6日至3月10日為友鋮公開申購期間，3月12日公開抽籤，預計3月18日掛牌上櫃。

友鋮2023年營收22.85億元，每股純益(EPS)5.11元，2024年前三季稅後淨利較2023年同期成長6.87%，EPS為4.82元，獲利穩定成長。此外，友鋮於台南市新吉工業區建置二廠，預計今年第2季底陸續投產，往智慧工廠目標邁進，可有效提升產品自製率，亦可望持續挹注獲利成長動能。

富邦證券副總徐傳禮表示，友鋮為專營特殊汽車零配件、螺絲帽、五金的出口及製造商，可供應扣件規模達2萬種以上，協力廠商逾百家，主要供貨給美國及歐洲的汽車品牌業者。友鋮從貿易起家，十年前投入製造，將持續透過智慧製造方式提升自製占比，增加接單空間。近年為因應市場變化，友鋮亦積極布局日本市場與非汽車零配件產品，樂觀看待今年日本市場貢獻營收表現。