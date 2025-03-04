汽車 AM 零組件大廠虎山 競拍最高價168元

汽車AM零組件大廠虎山（7736）初次上市股票承銷案採8成競價拍賣及2成公開申購方式辦理，本次參與投標的合格標單共2463筆，得標筆數289筆，最低得標價格110元，最高得標價格168元，得標的加權平均價格為112.57元。

虎山公開申購價格為83.8元，公司辦理公開申購股數計1,432張，將於3月6日至3月10日為期三天的申購日，3月12日將公開抽籤，今天盤中最高價132.5元計算，抽中的人獲利達4.8萬元。

全球最大AM車門把手製造商虎山，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，今年業績成長出現想像空間，虎山力拚2025年營收、獲利再衝新高。

虎山產品線涵蓋AM車門把手、車用鏡頭及多樣化汽車零組件，其中把手年銷售近1,000萬支車門把手，擁有超過2萬種不同品號，這樣的能力是許多同業追不上，同時其亦為全球唯一通過美國汽車零件協會（CAPA）702/703認證的企業，該認證涵蓋高解析度車用鏡頭及汽車傳感器，累計開發超過500種產品。

虎山產品銷售遍及美洲、歐洲、亞洲等全球100多個國家，擁有超過500家客戶，並在北美市場擁有顯著的市場領導地位。根據S&P Global Mobility的數據顯示，美國2023年道路上的平均車齡已達12.5年，消費者因新車價格上漲轉向維修市場，且AM零件價格僅為OE（原廠）零件價格的30~50%，隨著舊車維修需求日益增加，進一步推動AM市場的發展。

虎山車門把手營收占比近7成，車用鏡頭占比約10％，今年前三季營收9.7億元，年增15％，稅後純益3.4億元，年增20.8％，每股盈餘4.94元，去年第4季是旺季，2024年全年營收獲利順利創新高。