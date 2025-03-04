千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元
千附（8383）董事會昨（3）日通過去年合併財報，全年合併營收29.67億元、年增12.9%，稅後純益3.94億元、年增134.5%，每股純益3.5元；董事會並通過每股擬配發2.5元現金股利，配發率71.4%，以昨天收盤價45.85元計，現金殖利率約5.45%。
千附昨晚公告總經理異動案，董事長張瓊如不再兼任總經理，由漢翔航空工業副總經理黃淑媛接任總座。
千附集團另一家千附精密去年合併營收15.19億元、年增12.5%，稅後純益3.35億元、年增61%，每股純益5.66元；董事會通過每股擬配發5元現金股利，配發率88.3%，以昨天收盤價121.5元計算，現金殖利率4.11%。
千附業務分為精密科技、廠務工程及機械等三大事業處。
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