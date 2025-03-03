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永信建2月營收年減74% 推進四建案

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

永信建（5508）昨（3）日公告2月營收表現，受央行信用管制影響，單月2.54億元，年減74.1%，惟月增112.1%；該公司並公布自結1月稅後純益為0.37億元，年減92.2%，每股純益0.17元。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯被波及。

展望今年營運前景，該公司表示，對於四個總銷合計金額110億元的新建案，完工銷售時程仍按規劃推進。其中，中都五期「齊樂」建案已在1月開始銷售，總銷約為19億元。至於「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案將分別自今年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年7月銷售，總銷約為19億元。

建案 永信

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