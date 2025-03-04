聽新聞
0:00 / 0:00
宏碩2024年 EPS 2.55元 麗臺-5.26元
宏碩系統 （6895）昨（3）日公布去年稅後純益8,680.9萬元，較前年微增0.04%，每股純益2.55元。
宏碩系統並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發2.3元現金股息，配息率約90.2%。將於6月13日股東常會承認配息案。
宏碩系統去年第4季合併營收1.56億元，季增52.8%，年增42.2%，創單季歷史新高；毛利率47.61%，季減1.42個百分點，年減3.54個百分點；稅後純益4,199.8萬元，季增92.7%，年增43.7%，每股純益1.24元。
【記者蕭君暉／台北報導】顯卡廠麗臺（2465）昨（3）日公布去年第4季稅後淨損1.3億元，虧損較前一季稅後淨損9,400萬元擴大，並且不如2023年同期獲利100萬元，單季每股淨損1.55元。
麗臺累計2024年稅後淨損4.41億元，虧損較2023年稅後淨損1.59億元擴大，每股淨損5.26元，虧掉逾半個股本。
展望後市，麗臺董事長盧崑山先前表示，2025年營運保守中偏樂觀，預期將優於2024年，並以AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等為主要動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言